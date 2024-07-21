Бангладеш ввел комендантский час на фоне смертоносных протестов

Власти вывели солдат на патрулирование улиц столицы Бангладеш города Дакки. Все офисы и учреждения здесь закрыты на два дня после того, как на этой неделе в ходе студенческих протестов против государственных квот на рабочие места погибли по меньшей мере 114 человек.