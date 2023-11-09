Перлы из фанфиков про магическую Британию и ... мысли

Картинка взята из открытого доступа в сети Интернет *** Гарри летел, боясь спутаться с дороги, мысли и Гермиона забили его голову (Куда?) *** Но тут Гермионе пришла самая не абсурдная идея *** Дамблдор хотел, чтобы ты прятал свой разум! (Если Волдеморт будет считать тебя дебилом, он будет на тебя охотиться значительно меньше) *** Девушка бежала по пустым коридорам,усердно думая,что сейчас произошло (это правильно: сначала сбежать, а потом можно и подумать) *** Мысли невольно потекли по очень больному руслу, вспомнились родители, Сириус, Седрик Диггори (нужно перенаправить в здоровое русло) *** позавчера, когда отпускал свою сову Хедвиг на охоту.