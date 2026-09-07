В Лисичанске при поддержке Татарстана реконструируют Центр семьи

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, посетил Центр семьи в Лисичанске и ознакомился с ходом восстановительных работ.
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