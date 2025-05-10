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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Под флагом «Красной Машины Юниор» открываем школы в Турции, ОАЭ. Как хоккейная держава хотим, чтобы в этих странах был флаг России. Не Канады или США, а наш»

Роман Ротенберг: «Под флагом «Красной Машины Юниор» открываем школы в Турции, ОАЭ. Как хоккейная держава хотим, чтобы в этих странах был флаг России. Не Канады или США, а наш»

– В прошлом году во время тура сборной в Туле вы подписали меморандум о сотрудничестве с Турцией. И Михаил Дегтярев вот недавно встречался с турецкими партнерами, сказал, что есть возможность того, что, возможно, появится клуб КХЛ в Турции.

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