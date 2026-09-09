Экспертная комиссия, которая оценивает решения судей в ключевых эпизодах матчей чемпионата Англии, признала правильным решение засчитать первый гол «Ньюкасла» в его игре 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:0) и еще раз подробно разъяснила принцип использования утолщенных виртуальных офсайдных линий (ВОЛ).
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