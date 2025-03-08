Какие социальные выплаты выросли в 2025 году, рассказали в Госдуме

В 2025 году были значительно увеличены размеры социальных выплат для поддержки работающих россиян в периоды временной нетрудоспособности и материнства, ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
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