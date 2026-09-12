Фрейндлих и Спиваков представили совместную программу в Доме музыки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народный артист СССР Владимир Спиваков представили программу "…Она и музыка и слово…" в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым