ЦАХАЛ опубликовала кадры последних минут главы ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале опубликовала кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации.
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