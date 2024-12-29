Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Закон что "кадры решают все" ни кто не отменял... Давно пора разобраться с теми, кто возглавлял и проводил реформы ко...«Как небо и земля...
  • Любовь Кузьмина
    А какой он умный! Заморозим конфликт и введем войска НАТО, под видом войск ЕС и Британии. Но официально Украина в НАТ...Лавров: Москву не...
  • лина любимцева
    Явно неприемлемые условия. ТАК ЧТО - СВО нужно продолжать. И брать ПО Житомирскую и Винницкую области включительно.Лавров: Москву не...

Fox News признал оговорку Байдена про Путина главной неудачей за год

Fox News признал оговорку Байдена про Путина главной неудачей за год

Главной политической ошибкой 2024 года назвали оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Б
Дедушка маразматик, но несмотря на это правит самой могущественной ядерной державой !
Ответить
11 час.
Ринат Ахметуллин
Он своими ногам не правит, а вы о какой то державе, правит тот кто за спиной этого пенсионера.
Ответить
7 час.
Валентин Щербаков
Это огородное пугало байден, с маразматическими отклонениями, давно уже должен занять своё &quot;достойное&quot; место на погосте
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх