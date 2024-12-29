Главной политической ошибкой 2024 года назвали оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
Fox News признал оговорку Байдена про Путина главной неудачей за год
Комментарии
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Павел Б
Дедушка маразматик, но несмотря на это правит самой могущественной ядерной державой !
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11 час.
Ринат Ахметуллин
Он своими ногам не правит, а вы о какой то державе, правит тот кто за спиной этого пенсионера.
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7 час.
Валентин Щербаков
Это огородное пугало байден, с маразматическими отклонениями, давно уже должен занять своё "достойное" место на погосте
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5 час.
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