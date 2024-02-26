Мизулина заявила, что у Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече со школьниками и студентами в Тюмени, соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.
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