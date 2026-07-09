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Даша Храмова высказалась про солиста группы «Непара» Александра Шоуа

Даша Храмова высказалась про солиста группы «Непара» Александра Шоуа

Певица оценила талант музыканта, с которым она проработала пять лет. пресс-служба телеканала «Россия» В премьерном выпуске нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», который зрители увидят 10 июля в 21:30 на телеканале «Россия», неожиданным поводом для обсуждения стал солист группы «Непара» Александр Шоуа.

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