Даша Храмова высказалась про солиста группы «Непара» Александра Шоуа

Певица оценила талант музыканта, с которым она проработала пять лет. пресс-служба телеканала «Россия» В премьерном выпуске нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», который зрители увидят 10 июля в 21:30 на телеканале «Россия», неожиданным поводом для обсуждения стал солист группы «Непара» Александр Шоуа.