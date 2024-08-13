Трамп назвал внутренние угрозы для США опасней исходящих от России и Китая

Внутренние угрозы, которые существуют в Соединенных Штатах, опасней внешних, в том числе от России и Китая, заявил экс-президент США и кандидат на возвращение в Белый дом Дональд Трамп 12 августа в интервью владельцу соцсети Х Илону Маску.
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