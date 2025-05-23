«Это искусство неоготики и мрачноты»: пермячка прокомментировала скандальную фотосессию на фоне церкви

Блогер из Перми Лиза Алмаз прокомментировала URA.RU свою скандальную фотосессию возле церкви. Откровенные кадры в нижнем белье появились в сети и вызвали общественный резонанс, а также привлекли внимание правоохранительных органов.
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