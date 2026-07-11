Сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях против РФ

В пятницу представители республиканцев и демократов в Сенате США объявили о достижении соглашения с администрацией Трампа о введении обновленного пакета санкций в отношении России, но остается неясным, поддержит ли президент Дональд Трамп принятие законопроекта напрямую, сообщает 11 июля CNN.
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