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Сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях против РФ

Сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях против РФ

В пятницу представители республиканцев и демократов в Сенате США объявили о достижении соглашения с администрацией Трампа о введении обновленного пакета санкций в отношении России, но остается неясным, поддержит ли президент Дональд Трамп принятие законопроекта напрямую, сообщает 11 июля CNN.

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