Защитник «русского мира» Затулин заявил, что в Россию нужно ввезти ещё 2 миллиона мигрантов

Неее, он шустрик. Глисты дураками быть не могут.

виталий панов

Депутат Затулин наверное засиделся в ГД РФ! Наверное пришла пора отправить правнуков воспитывать! Если конечно у него желание есть в место себя няню-мигрантку нанять,а самому огород возделывать,опять же здоровье не позволит тяжёлым трудом заниматься! Политикой легче!Завёз 2 млн.мигрантов,на всю Думу хватит!