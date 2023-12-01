Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Защитник «русского мира» Затулин заявил, что в Россию нужно ввезти ещё 2 миллиона мигрантов

Защитник «русского мира» Затулин заявил, что в Россию нужно ввезти ещё 2 миллиона мигрантов

Их необходимо завезти плюсом к уже имеющимся трём миллионам, которые сейчас находятся в России официально, – заявил Затулин в Госдуме, упомянув Эльвиру Набиуллину, которая утверждала, что главная проблема российской экономики – нехватка рабочих рук.

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Комментарии
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Равиль Бикулов
Неее, он шустрик. Глисты дураками быть не могут.
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57 мин.
виталий панов
Депутат Затулин наверное засиделся в ГД РФ! Наверное пришла пора отправить  правнуков воспитывать! Если конечно у него желание есть в место себя няню-мигрантку нанять,а самому огород возделывать,опять же здоровье не позволит тяжёлым трудом заниматься! Политикой легче!Завёз 2 млн.мигрантов,на всю Думу хватит!
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39 мин.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Залупатулин, ты себе в коттеджик завези два миллиона ослоебов, и торчи там с ними. Казел.
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14 мин.

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