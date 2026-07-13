Саки без света и воды. Люди в шоке от цен на бензин. Продукты исчезают из магазинов. Что происходит сейчас в Крыму

Саки без света и воды. Люди в шоке от цен на бензин. Продукты исчезают из магазинов. Что происходит сейчас в КрымуНервы крымчан, кажется, накалены до предела.
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