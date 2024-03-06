Люди Эль Менчо. На фотографиях не правительственный спецназ, а армия картеля

Накануне визита президента Мексики в южные штаты картель Халиско решил показать свою силу. Боевики выстроились в колонну до самого горизонта: на видео они вооружены так хорошо, что все приняли их за реальную армию.
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