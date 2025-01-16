Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны

Нет никаких"независимых"! Все получают деньги от кого-то,за чтонто! Так что про Независимость мне не расказывайте!

Золотой миллиард это не примет и будет действовать более жестко.

Tania Еременко

Таких, как Илон Маск, скоро в штатах будет много. Пока затаились, побаивались той власти. байденовской. Многие американцы не хотят политики ЛГБТ и прочих извращенцев. Илон - умный мужик и смелый. Хорошо, что из богатых - хрен его тронут, да под крылышком президента. Вперед Маск! Дружбы с Россией!