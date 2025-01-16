Что случилось с Илоном Маском? "За последние недели миллиардер. лично оскорбил политического лидера каждой страны, назвав канцлера Шольца "дураком", президента Германии "тираном", премьер министра Стармера обвинил в "изнасиловании Британии" - пишет агентство Блумберг.
Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны
Комментарии
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Eduard
Нет никаких"независимых"! Все получают деньги от кого-то,за чтонто! Так что про Независимость мне не расказывайте!
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18 час.
Михалыч
Золотой миллиард это не примет и будет действовать более жестко.
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18 час.
Tania Еременко
Таких, как Илон Маск, скоро в штатах будет много. Пока затаились, побаивались той власти. байденовской. Многие американцы не хотят политики ЛГБТ и прочих извращенцев. Илон - умный мужик и смелый. Хорошо, что из богатых - хрен его тронут, да под крылышком президента. Вперед Маск! Дружбы с Россией!
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14 час.
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