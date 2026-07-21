Вырубленный из скалы храм Кайласанатха. Даже поражающие воображение пещерные храмы Эллоры не идут ни в какое сравнение с центральным культовым сооружением долины - храмом Кайласанатха (или по другому - Кайлаш), высеченным в монолитной, одиноко стоящей скале.