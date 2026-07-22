"Запугать обывателя". Эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries

Политолог в беседе с amic.ru сравнил атаки на маркетплейсы с минированием жилых домов в 1999 году Атаками беспилотников на логистические центры Wildberries в российских регионах Киев преследует цель оказать психологическое воздействие на граждан страны, а также попытаться вызвать негативные экономические последствия.
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