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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Запугать обывателя". Эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries

"Запугать обывателя". Эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries

Политолог в беседе с amic.ru сравнил атаки на маркетплейсы с минированием жилых домов в 1999 году Атаками беспилотников на логистические центры Wildberries в российских регионах Киев преследует цель оказать психологическое воздействие на граждан страны, а также попытаться вызвать негативные экономические последствия.

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