Друг Градского со ссылкой на артиста: Пугачева уже в 1986-м пела с трудом

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг Александра Градского, поделился с aif.ru отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в книгу «Гранд российской музыки», выпущенную к 70-летию мэтра в 2019 году.
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