Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить за счет Китая Национальный футбольный стадион и сделать подарок белорусам, и поблагодарил «своего друга».
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