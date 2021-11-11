Почему миллиардеры прячут огромные состояния в крошечном Люксембурге

Forbes потратил месяцы, чтобы выяснить, как и почему некоторые из самых богатых людей мира, в том числе Бернар Арно из LVMH и Амансио Ортега из Zara, разместили активы на сумму около $30 млрд — от самолетов и вертолетов до виноградников и роскошных отелей — в холдинговых компаниях в крошечном Люксембурге В августе французский магнат Бернар Арно — человек с третьим по величине состоянием в мире и председатель LVMH, компании по производству предметов роскоши, — продал свои 5,5% акций французского ретейлера Carrefour примерно за $850 млн.