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Почему миллиардеры прячут огромные состояния в крошечном Люксембурге

Почему миллиардеры прячут огромные состояния в крошечном Люксембурге

Forbes потратил месяцы, чтобы выяснить, как и почему некоторые из самых богатых людей мира, в том числе Бернар Арно из LVMH и Амансио Ортега из Zara, разместили активы на сумму около $30 млрд — от самолетов и вертолетов до виноградников и роскошных отелей — в холдинговых компаниях в крошечном Люксембурге В августе французский магнат Бернар Арно — человек с третьим по величине состоянием в мире и председатель LVMH, компании по производству предметов роскоши, — продал свои 5,5% акций французского ретейлера Carrefour примерно за $850 млн.

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Игорь Кузнецов
Толстосумам (нашим и не нашим) нужны "серые зоны" для ведения бизнеса и хранение капиталов. К сожалению это факт и не будет никогда единства среди бизнесменов, а среди них есть те, которые работают и платят налоги по-честному.
Walery
Первый Президент Казахстана спрятал миллиарды в Сингапуре после того, как в Нью-Йорском банке беспроцентный счет арестовали и 7 млд. отобрали. Слышал, Швейцария собирается отказаться от тайны вкладов!
Игорь Кузнецов
Относительно Назарбаева - не знаю, у него есть другие возможности жить в достатке. Внуки - возможно так делают. - Анализ деклараций показал, что деньги госслужащие хранят преимущественно в Сингапуре, а недвижимость любят приобретать в России. Об этом сообщает inbusiness.kz, передает Tengrinews.kz.
Walery
Кроме того непонятно почему любят вкладываться в собственность в Англии и Испании. В будущем там жить... в том климате... Доживать старость хорошо в Берне. Скорее всего будет хорошо в РФ, например в Крыму, а капиталы вложить в аграрные сектора той же России..
Игорь Кузнецов
Если доходы задекларированы и уплачены налоги - это их право распоряжаться своими деньгами как хотят. В чём можно взять с них пример - "Президент поручил повысить размер МЗП до 60 000 тенге (более чем на 40% по сравнению с текущим). Для недопущения роста зависимых от МЗП показателей, поручено исключить применение МЗП в качестве расчетного показателя в социальных, налоговых и других сферах." У нас это МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Вот что надо поднимать немного выше годовой инфляции. И правильно - не следует к МРОТ "привязывать" штрафы и выплаты.
Walery
Интересно, как Вы представляете декларацию на 22 млд.? Среди титульных разговоры ходят про 200 млд.!
Игорь Кузнецов
60 000 тенге это по курсу 9 892 рубля. Не жирно, но там другие цены. В России с 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Это уже хорошо. Сейчас МРОТ у нас - за последние пять лет его размер увеличивали восемь раз: с суммы чуть больше шести тысяч рублей до почти тринадцати тысяч. Медианный доход это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины - ниже. «По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 руб. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 руб». Будут ещё и региональные коэффициенты. ----- Относительно 200 млд. (непонятно в какой валюте) - мне всё равно. Надо менять шкалу НДФЛ - это точно. Но не резко.
Walery
В этой стране, которую вы с большой точностью определили все в долларах.
Игорь Кузнецов
В первом квартале 2021 года доля доллара США в российских экспортных расчетах впервые опустилась ниже 50 %. Можно сказать, что процесс дедолларизации, о котором так активно говорили самые громкие российские депутаты и чиновники, превращается в реальность. - Сальдо торгового баланса России с Казахстаном в 1 полугодии 2021 года сложилось положительное в размере 4 825 613 691 долл. США. Товарооборот между Россией и Казахстаном в текущем году может достичь рекордного показателя в $23 млрд. ---- И здесь Вы правы - в расчётах всё "привязано" к доллару. Надолго ли?
Walery
РФ оружия продает на 50 млрд. (в баксах). А доллар спасется за счет биткоина - придуман именно для этого. Как только его общая стоимость достигнет 30 триллионов баксов - его обрушат.
Sergey Korneev
Правильно. Хрен с ней, с Экономикой Франции. Да и России, тоже.
Владимир Домнин
Потому они и миллиардеры, что прячут в Люксембурге. А хранящие миллиарды в России сидят в Лефортово или Кремле.
Алексей Смирнов
Главная причина в том. что эти люди никогда не планировали что либо делать на благо страны, вся их деятельность направлена лишь на собственное обогащение. Так зачем же они будут держать свои сбережения в стране. где нет никаких гарантий стабильного экономического роста, а значит нет гарантий сохранности их накоплений?
Сергей Ломотков
В настоящее время их задача сохранить свое богатство, время так сказать перестройки сценариев экономики. А вот где сохранить, большой вопрос. Во сейчас и бегают по всему миру, как и где бы отсидеться. В таких ситуациях на первый план выходят, природные богатства и территории. За них и будет основная борьба.
Алексей Смирнов
Дело в том. что их задача для страны не имеет никакого значения, более того. их задача направлена против экономики страны. По сути. они вредители, если не враги.

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