Россия сделает все для победы в СВО и добьется ее — Путин

Уверенность в том, что власти, народ и общество обязательно добьются поставленных целей в ходе СВО и сделают все для победы, выразил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу восьмого созыва Государственной Думы в Кремле 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
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