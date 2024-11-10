60-летний Брюс Уэйн, скрывающийся от мира: актер раскрыл подробности отмененн...

60-летний Брюс Уэйн, скрывающийся от мира: актер раскрыл подробности отмененного продолжения Batman: Arkham KnightПосле выхода Batman: Arkham Knight в 2015 году среди поклонников ходило множество слухов о продолжении, но вместо него вышла провальная Suicide Squad: Kill the Justice League.