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Царьград

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На грани жизни и смерти. Бывший муж Волочковой экстренно госпитализирован в реанимацию

На грани жизни и смерти. Бывший муж Волочковой экстренно госпитализирован в реанимацию

Экс-супруг Волочковой Игорь Вдовин борется за жизнь в реанимации.Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, был экстренно доставлен в реанимационное отделение больницы из-за острого сердечного недуга.

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