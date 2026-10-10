На грани жизни и смерти. Бывший муж Волочковой экстренно госпитализирован в реанимацию

Экс-супруг Волочковой Игорь Вдовин борется за жизнь в реанимации.Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, был экстренно доставлен в реанимационное отделение больницы из-за острого сердечного недуга.
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