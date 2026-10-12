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Происшествия

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Пензенские полицейские пресекли канал сбыта немаркированной табачной продукции

Сотрудниками УМВД России по городу Пензе совместно с сотрудниками регионального Управления Федеральной службы безопасности по Пензенской области пресечена противоправная деятельность группы лиц по предварительному сговору по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.

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