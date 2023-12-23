Депутат Милонов выступил против отправки на спецоперацию рэпера Vacio

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался против отправки на специальную военную операцию рэпера Николая Васильева, известного как Vacio, который пришел на вечеринку голым.
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