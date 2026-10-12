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ГТРК Татарстан

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В Татарстане на этой неделе потеплеет до +24 градусов — осадков почти не будет

В Татарстане сохранится необычно тёплая для октября погода. В середине недели температура воздуха в республике поднимется до +24 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

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