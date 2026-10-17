“Before Katie Zacharia’s brief turn as White House press secretary, Donald Trump reportedly had his eye on former Fox News host Maria Bartiromo for the job,” The Wrap reports.
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