Во всей этой ситуации разбирался «Восток-Медиа», совместно с УМВД РФ по Приморскому краю. Как было установлено, во время несения службы, члены экипажа ДПС около АЗС в селе Покровка остановили машину Toyota Gaia, чтобы проверить у водителя документы.