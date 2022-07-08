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Ушел в полное отрицалово: молодой приморец сидя за рулем, отрицал, что он — водитель

Ушел в полное отрицалово: молодой приморец сидя за рулем, отрицал, что он — водитель

Во всей этой ситуации разбирался «Восток-Медиа», совместно с УМВД РФ по Приморскому краю. Как было установлено, во время несения службы, члены экипажа ДПС около АЗС в селе Покровка остановили машину Toyota Gaia, чтобы проверить у водителя документы.

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