Как набраться сил во время новогодних праздников: советы от Минздрава

Январские праздники — идеальное время, чтобы как следует отдохнуть. Но как правильно набраться сил, чтобы вернуться к работе в бодром расположении духа? Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в беседе с aif.