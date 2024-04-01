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На каторгу отправят: украинцы запугивают жителей потерянных территорий Сибирью

На каторгу отправят: украинцы запугивают жителей потерянных территорий Сибирью

На каторгу отправят: украинцы запугивают жителей потерянных территорий Сибирью Ирэн ОрлонскаяУкраинский «Центр национального сопротивления» активно внедряет разнообразные методы для поддержания антироссийских настроений среди населения.

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