© University of Basel/Biozentrum/SNI Nano Imaging LabУченые Пермского Политеха создали бактерицидный воздушный фильтр с частицами меди, обеспечивающий защиту от микробиологического воздействия на 99,9 %.
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