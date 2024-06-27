Мостовой делает ставку на ничью в матче Чехия - Турция на Евро-2024

Легендарный нападающий "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч отборочного турнира Евро-2024 между Чехией и Турцией, предложив коэффициент 5,60 на победу одной из сторон со счетом 1:1.
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