Развитие представительных органов местного самоуправления обсудили в Государственной Думе

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов приняли участие во Всероссийской конференции по развитию представительных органов муниципальных образований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии