Гастроэнтеролог: лучший способ «очистить печень» - наладить питание

После праздников многие задумываются о том, чтобы «очистить» печень и вернуть организм в норму. Однако гастроэнтерологи утверждают, что не существует такого научного понятия, как «почистить печень», пишет «Российская газета».
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