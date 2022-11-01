Танковые экипажи, сформированные из числа мобилизованных граждан, продолжают подготовку на базе учебного центра Минобороны России в Волгоградской области

Военнослужащие вели стрельбу из 125-мм пушки боевой машины по мишеням, имитирующим бронированную технику, укрепленные опорные пункты и безоткатное орудие противника на удалении от 200 до 2 тыс.
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