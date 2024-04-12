Япония в СБ ООН обвинила РФ и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США

Заместитель постоянного представителя Японии при Организации Объединенных Наций Мицуко Сино выступив на заседании Совета Безопасности, вспомнила о событиях в Хиросиме и Нагасаки, при этом обвинив в ядерной угрозе Россию, а не США.
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