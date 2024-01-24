Прокудин: В подконтрольном ВСУ Бериславе Херсонской области повредили завод

Назначенный киевским режимом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале о том, что в рамках последнего обстрела в подконтрольном Владимиру Зеленскому городе Бериславе был повреждён завод.
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