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Доля российских вин на отечественном рынке вскоре может вырасти до 70%

Доля российских вин на отечественном рынке вскоре может вырасти до 70%

Уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может существенно измениться. Если сегодня на долю отечественной продукции приходится 60%, то в ближайшие месяцы на фоне сокращения импорта этот показатель может вырасти на 10%.

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