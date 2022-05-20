Доля российских вин на отечественном рынке вскоре может вырасти до 70%

Уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может существенно измениться. Если сегодня на долю отечественной продукции приходится 60%, то в ближайшие месяцы на фоне сокращения импорта этот показатель может вырасти на 10%.
Уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может существенно измениться. Если сегодня на долю отечественной продукции приходится 60%, то в ближайшие месяцы на фоне сокращения импорта этот показатель может вырасти на 10%.
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