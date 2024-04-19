ВВС и ГУР Украины приписали себе сбитие бомбардировщика Ту-22М3

Украинская сторона взяла на себя ответственность за падение самолёта ВКС в Ставропольском крае.Как ранее писал "Царьград Беларусь", военный бомбардировщик ВКС России разбился сегодня утром в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.
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