Үткән төндә Россия территориясендә Украинаның 426 пилотсыз очу аппараты юк ителгән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, пилотсыз очкычлар Мәскәү, Түбән Новгород, Тамбов, Рязань һәм башка өлкәләрдә, шулай ук Краснодар краенда һәм Кырым Республикасында бәреп төшерелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым