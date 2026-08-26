НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Үткән төндә Россиядә Украинаның 426 пилотсыз очкычы юк ителгән

Үткән төндә Россия территориясендә Украинаның 426 пилотсыз очу аппараты юк ителгән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, пилотсыз очкычлар Мәскәү, Түбән Новгород, Тамбов, Рязань һәм башка өлкәләрдә, шулай ук Краснодар краенда һәм Кырым Республикасында бәреп төшерелгән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым