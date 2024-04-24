НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Пытки, цензура и расправы: Госдеп США признал серьёзные проблемы с соблюдением прав человека на Украине

Пытки, цензура и расправы: Госдеп США признал серьёзные проблемы с соблюдением прав человека на Украине

Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на Украине выглядит весьма печально. К такому выводу вынужденно пришел и Государственный департамент США, опубликовавший отчет о нарушениях прав человека на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх