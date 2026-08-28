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Царьград

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Впервые с начала СВО: Россия применила новую ракету по Киеву. Началась большая "охота". Сенсационный инсайд из Славянска

Впервые с начала СВО: Россия применила новую ракету по Киеву. Началась большая "охота". Сенсационный инсайд из Славянска

События последних дней в зоне проведения спецоперации уже свидетельствуют не только о наращивании ударных возможностей, но и о более тесной связке разведки, применения высокоточного оружия и давления на военно-промышленный потенциал противника.

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