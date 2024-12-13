Победители и проигравшие The Game Awards 2024 — Astro Bot признали игрой года, а дополнени...

Победители и проигравшие The Game Awards 2024 — Astro Bot признали игрой года, а дополнение к Elden Ring осталось без наградПомимо ожидаемых и неожиданных анонсов, на The Game Awards 2024 состоялась церемония награждения лучших игр уходящего года.
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