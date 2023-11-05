☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Рогов вон то украинцам предлагает снова войти в состав России, то за сдачу в плен всем дезертирам уже приготовил полн...Мигрантский бунт ...
  • Irina Ирина Fedicheva Федичева (Лазутина)
    Во Франции не только клопы, но и педикулёз никого не удивит. Но страна красивая.МОК доигрался! Вс...
  • Сергей Ипатов
    А я так скажу. Для нас на данный момент бОльшую опасность по прежнему представляют враги внутренние. И вредители тоже...Битва за Калининг...

Ситуация зашла в тупик. Для кого?

Ситуация зашла в тупик. Для кого?

Украина и Запад признали невозможность победить Россию Валерий Панов    Издание The Ekonomist опубликовало статью главкома ВСУ Залужного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Новосельцев
Россия выиграет войну, независимо от того будет или нет США  оказывать поддержку Украине. У России нет выбора. Вопрос во времени и погибших с обеих сторон.
Ответить
2 д.
Аудрюс
Главком Залужный :&quot; Россию победить невозможно&quot;! Можно подумать западные генералы этого не понимали! Да и цель этой войны не победить Россию, а максимально ее ослабить, а заодно ослабить главного конкурента США - ЕС!
Ответить
2 д.
Гарибян Сусанна
Именно так.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх