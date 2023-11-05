Украина и Запад признали невозможность победить Россию Валерий Панов Издание The Ekonomist опубликовало статью главкома ВСУ Залужного.
Ситуация зашла в тупик. Для кого?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Новосельцев
Россия выиграет войну, независимо от того будет или нет США оказывать поддержку Украине. У России нет выбора. Вопрос во времени и погибших с обеих сторон.
Ответить
2 д.
Аудрюс
Главком Залужный :" Россию победить невозможно"! Можно подумать западные генералы этого не понимали! Да и цель этой войны не победить Россию, а максимально ее ослабить, а заодно ослабить главного конкурента США - ЕС!
Ответить
2 д.
Гарибян Сусанна
Именно так.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии