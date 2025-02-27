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Почему Марс красный? Ученые наконец получили ответ

Почему Марс красный? Ученые наконец получили ответ

Марс легко узнать на ночном небе по его яркому красному оттенку. Благодаря множеству космических аппаратов, изучавших планету в течение последних десятилетий, мы знаем, что красный цвет обусловлен ржавыми железными минералами в пыли.

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