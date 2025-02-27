Почему Марс красный? Ученые наконец получили ответ

Марс легко узнать на ночном небе по его яркому красному оттенку. Благодаря множеству космических аппаратов, изучавших планету в течение последних десятилетий, мы знаем, что красный цвет обусловлен ржавыми железными минералами в пыли.
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