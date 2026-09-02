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Театр абсурда

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Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Свободная Пресса Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Всё слова, слова, слова... Вот я так думаю, что, когда кравцовы и им подобные будут начинать свою карьеру с должности учителя, поработают классными руководителями, завучами и директорами учебных заведений и так далее, тогда и система образования начнёт меняться в лучшую сторону. Моя дочь закончила пед по специальности историк. Пошла работать с удовольствием, но её терпения хватило на 5 лет. Закончив юридический и стала адвокатом. Старшая внучка закончив пед. работала в колледже, её терпения хватило на 3 года. Теперь вторая внучка в лицее преподаёт русский и литературу третий год и говорит, я так устала от этого дурдома, что готова идти работать уборщицей. И не надо обманывать себя ссылаясь на победы наших учеников в международных олимпиадах. Это единицы, да и то многие из них учатся или в спец классах, или в спецшколах, или усиленно рабо-тают с репетиторами. Постройки новых школ, с бассейнами и прочими не-обязательными приложениями, не изменят системы образования, не изменят статуса учителя, не освободят его от необдуманных, а порою даже нелепых правил и обязанностей, не добавят ответственности ученикам и их родителям. Надо радикально менять и законы об образовании и, тем более, Уставы учебных заведений. Ведь есть-же в нашей, совсем недалёкой истории, прекрасные образцы всего этого, что нам мешает?

Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Статус педагога опущен очень низко, по сравнению с временами Союза, правда и уровень педагогов упал. Точно так же, как и упомянутые здесь специальности с недобором. Эскортницы, блин, больше прославляются и уважаются, чем люди труда. Смотришь на такого Ваню, лицо банка или еще чего, чмо стопроцентное, руки не протянул бы такому, а он известный блогер, певец.... Фу, блевота, но самое хреновое, что такое именно Насильно нам прививается и имеет кучу защитников и лоббистов.