Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Свободная Пресса Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.
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Дожили..позорище.
Всё слова, слова, слова... Вот я так думаю, что, когда кравцовы и им подобные будут начинать свою карьеру с должности учителя, поработают классными руководителями, завучами и директорами учебных заведений и так далее, тогда и система образования начнёт меняться в лучшую сторону. Моя дочь закончила пед по специальности историк. Пошла работать с удовольствием, но её терпения хватило на 5 лет. Закончив юридический и стала адвокатом. Старшая внучка закончив пед. работала в колледже, её терпения хватило на 3 года. Теперь вторая внучка в лицее преподаёт русский и литературу третий год и говорит, я так устала от этого дурдома, что готова идти работать уборщицей. И не надо обманывать себя ссылаясь на победы наших учеников в международных олимпиадах. Это единицы, да и то многие из них учатся или в спец классах, или в спецшколах, или усиленно рабо-тают с репетиторами. Постройки новых школ, с бассейнами и прочими не-обязательными приложениями, не изменят системы образования, не изменят статуса учителя, не освободят его от необдуманных, а порою даже нелепых правил и обязанностей, не добавят ответственности ученикам и их родителям. Надо радикально менять и законы об образовании и, тем более, Уставы учебных заведений. Ведь есть-же в нашей, совсем недалёкой истории, прекрасные образцы всего этого, что нам мешает?
Статус педагога опущен очень низко, по сравнению с временами Союза, правда и уровень педагогов упал. Точно так же, как и упомянутые здесь специальности с недобором. Эскортницы, блин, больше прославляются и уважаются, чем люди труда. Смотришь на такого Ваню, лицо банка или еще чего, чмо стопроцентное, руки не протянул бы такому, а он известный блогер, певец.... Фу, блевота, но самое хреновое, что такое именно Насильно нам прививается и имеет кучу защитников и лоббистов.