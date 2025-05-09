Кабмин ФРГ: Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения конфликта на Украине, сообщили на сайте немецкого правительства.
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